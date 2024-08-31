شاهد.. أبرز تعليقات الناشطين العرب حول إستشهاد أبو شجاع

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قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذي أتعب جيش الاحتلال وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين، يرتقي شهيدا بعد مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم نور شمس.

تفاعل واسع جدا من الناشطين العرب مع استشهاد محمد جابر أبو شجاع.



"احمد عابدين" علق هنا. الشاب دا باع محل الحلاقة بتاعو عشان يشتري سلاح يقاوم به احتلال بلده. اتسجن خمس سنين وتمت مطاردته سنين وابعاده عن اهله واستشهد اخوه وتم هدم منزله كل دا وهو لم يكمل ستة وعشرين سنة ثم ختم حياته بالتضحية بروحه اثناء مقاومة الاحتلال



"عبيد الله ابو سمية" ايضا علق. الشجاع أبو شجاع من خيرة من أنجبت فلسطين استشهد مقبلا غير مدبر المقا.ومة ولادة.



أما "عبودة" فكتب. هذه أيام عز لمن أراد العزه وأيام ذل لمن أراد الذله من كلمات أبو شجاع.

بعد إعلان القوات اليمينة استهداق سفينة يونانية انتهكت قرار حظر مرور السفن المتجهة الى كيان الاحتلال، مشاهد نشرتها القوات اليمنية لعملية السيطرة على السفينة التي تحمل إسم سونيون، وإغراقها. المشاهد حظيت بتفاعل واسع وأكدت على تمسك اليمنيين بقرارهم مساندة غزة بكل الوسائل، وهذه إحداها



من التعليقات حول مشاهد السيطرة على السفينة اليونانية، لدينا هنا تعليق م "حسين" وفيه. اليمن أغرقت الكثير من السفن المخالفة لقرارحظر الملاحة على الكيان الصهيوني حتى إيقاف العدوان ورفح الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، ولكن مشاهد اقتحام وإحراق السفينة اليونانية "SOUNION" تؤكد للعالم أن البحر الأحمر خاضع لسيطرة الجمهورية اليمنية وهذا حق طبيعي وتاريخي لليمن.



حساب "النصر للاسلام" نشر هذه الصورة وعلق عليها. كتبوا على السفينه اليونانية ممنوع التدخين وانصار الله ما دخنوا جنبها، احرقوها.. #اليمن_قول_وفعل #اليمن_ينتصر_لفلسطين



التعليق الأخير حول هذا الموضوع من "محمد الجرمي" وفيه. هذا هو اليمن.. مشاهد لعملية اقتحام السفينة اليونانية في البحر الأحمر الذي نفذته قواتنا البحرية أين قوة امريكا البحرية وما يسمى حارس الازدهار.

مأساة طبية في أحد مستشفيات مصر أودت بحياة الطفل محمود حسن. محمود إبن الاعوام الخمسة، اخذته والدته إلى مستشفى في منطقة التجمع الخامس لكن وبحسب كلام الأم، أدى إهمال طبي من قبل المشرفين على علاجه إلى وفاته. هذا ما قالته والدة الطفل محمود حسن.



هذه الحادثة أثارت غضبا وانتقادات وجدلا واسعا حول هذه الأخطاء التي تودي بحياة المرضى.



"امير حسن" علق حول هذه الحادثة. طالما الكفاءات بيهربوا من مصر يبقى اللي هيفضل كل فاشل في كل المجالات.



"ميرفي" بدورها علقت. للاسف المستشفى ممتازة من سنين طويلة و ياما انقذوا حياة اطفال واولادي منهم. رعاية واهتمام ومتابعة شديدة لكن اهمال الطبيب حادثة فردية دمرت سمعة المستشفى.. ربنا يصبر اهله.



في المقابل "احمد الشاعر" دعا إلى معرفة كل تفاصيل الحادثة قبل الحكم متسائلا. وانتم بقى سمعتم لأقوال الطبيب أوحتى أخذتم رأى طبيب متخصص؟

يبدو أن الزخم قد عاد إلى احتجاجات الجامعات في الولايات المتحدة، هذه المرة مشاركة أوسع من مكونات ومنظمات مناهضة للاحتلال.

ومن هؤلاء، منظمات يهودية تؤكد أن حكومة الاحتلال تمثل الصهيونية حصرا وأن هذه المنظمات هي ضد الإبادة ومع استعادة الفلسطينيين لحقوقهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق..