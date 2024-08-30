حزب الله يستهدف موقعي 'زبدين' و'الرمثا' بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة

العالم _ لبنان

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة عند الساعة 14:37 من بعد الظهر الیوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) "موقع زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبعد ذلك، وعند الساعة 14:47 (بالتوقيت المحلي)، استهدفت المقاومة "موقع الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة.‏

وفي بياناتها، أكّدت المقاومة أنّ عملياتها هذه تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

وقالت المصادر قد أفاد بإطلاق نيران مباشرة من لبنان، في اتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.

وبدورها، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخين من لبنان في اتجاه مستوطنة المطلة.

وفي سياق تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، أشارت المصادر إلى أنّ طائرات الاحتلال كانت قد نفّذت أكثر من 10 غارات بعد منتصف الليل، على مناطق القطاع الغربي في الجنوب.