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الإعلام العبري: إصابة 6 إسرائيليين جراء عملية طعن في معبر طابا

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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