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المقاومة اللبنانية تعلن عن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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