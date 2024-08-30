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الهلال الاحمر الفلسطيني: ارتقاء شهيد في منطقة الحي الشرقي في جنين

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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