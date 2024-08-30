شاهد.. من أمام دبابة الاحتلال مراسلة العالم تسرد آخر التطورات في جنين

العالم - مراسلون

في يومه الثالث، جيش الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينين في بلدة الزبابدة جنوبي جنين خلال عدوانه المتواصل على المدينة ومخيمها بينهم القيادي في حركةِ حماس بجنين وسام حازم .

قال انهم من ابرز مقاتلي مخيم جنين، شارك في العملية وحدات من مستعربي حرس الحدود.

لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات ولا خبز يصل إلى اهالي مخيم جنين والحي الشرقي.



طوق أمني على مخيم جنين والحي الشرقي من المدينة، اشتباكات متواصلة، تفجير عبوات ناسفة.

سلاح جوي، وقوات من الجيش وحرس الحدود والشاباك تشارك في العملية التي اطلقوا عليها مخيمات صيفية.

اما سرايا القدس في الضفة الغربية، اطلقوا عليها اسم رعب المخيمات قالت انها انتقلت في التصدي والدفاع للمرحلة الثانية، أطلقوا عليها كمائن الموت، يوظفون فيها الارض بالتصدي من خلال نصب الكمائن وتفجير العبوات.

عمليات اعد لها جيش الاحتلال منذ عدة أشهر، ولكنها تشبه كل الاقتحامات التي اعتاد عليها الفلسطينيون في جنين والمخيم، لا مدة زمنية للعملية، اهداف ومعلنة بالقضاء على المقاومة وأخرى غير معلنة، ولكن التهديد بأمنه هو سبب لكل هذا.

عداء تاريخي بين منظومة الاحتلال و مدينة جنين ومخيمها، هو يعلم ان المدة الزمنية للعملية العسكرية طالت او قصرت لن تنهي المقاومة المتجذرة في المخيمات الفلسطينية.