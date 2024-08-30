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الاعلام الفلسطيني: اصابة شاب بعد ملاحقته من قبل الاحتلال جنوب مدينة دورا بالخليل

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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