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كتائب القسام: تفجير عبوة ناسفة في آلية للاحتلال في الحي الشرقي في جنين

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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