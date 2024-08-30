سيدة فلسطينية محاصرة في جنين تكشف لمراسلة العالم تفاصيل جديدة +فيديو

العالم - مراسلون

وقالت السيد الفلسطينية المحاصرة مع ثلاث عوائل مع أطفالهم في مخيم جنين والحي الشرقي خلال الاتصال الهاتفي، إنهم بحاجة ماسة إلى الخبز والماء من أجل أن يسدون رمقهم وجوعهم، بعد محاصرة الاحتلال خلال ثلاثة أيام متتالية.

استشهد ثلاثة فلسطينين في بلدة الزبابدة جنوب جنين، بينهم قائد كتائب القسام في مخيم جنين، وسام حازم، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين منذ بدء العملية العسكرية إلى 11 شهيدا. ولا يزال جيش الاحتلال يفرض طوقا امنيا على المخيم فيما يواصل المقاومون الاشتباك مع جيش الاحتلال وتفجير العبوات الناسفة في اليات الاحتلال لليوم الثالث على التوالي.