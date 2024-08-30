قائد كتيبة سرايا القدس: اغتيال قادتنا لن يثنينا عن المقاومة +فيديو حصري

العالم - خاص بالعالم

قال قائد كتيبة سرايا القدس في مخيم نور شمس لمراسلة العالم: "إن رسالة لكيان الاحتلال هي أن اغتيال قادتنا لن يثنينا عن المقاومة، نحن عزيمتنا قوية ونحن ماضون في درب الشهداء تحت كلمة لا إله إلا الله، نحن معنا ربنا وبحول الله نحن قادرون على مواجهة كيان الاحتلال".

محمد جابر أبو شجاع، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي– وأحد مؤسسيها إلى جانب قائدها الأول سيف أبو لبدة، من مواليد مخيم نور شمس وينتمي لعائلة مهجرة من حيفا في نكبة 1948.

قد استشهد أبو شجاع و4 آخرين يوم الخميس في اشتباكات مع قوات الاحتلال بمخيم نور شمس.

و يعتقد الاحتلال باغتيال قائد كتيبة طولكرم خلال هذه العملية يستطيع إخماد نيران المقاومة في المخيم.