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الصحة الفلسطينية: استشهاد مسن برصاص الاحتلال في جنين ما يرفع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيدا

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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