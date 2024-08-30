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جامعات أمستردام تشدد إجراءاتها الأمنية عشية مظاهرات جديدة دعما لفلسطين

جامعات أمستردام تشدد إجراءاتها الأمنية عشية مظاهرات جديدة دعما لفلسطين
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Parool بتشديد جامعات أمستردام إجراءاتها الأمنية لضمان سلامة الطلاب والموظفين الإسرائيليين في انتظار مظاهرات جديدة مؤيدة لفلسطين.

العالم - اوروبا

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن أعلن الطلاب والموظفون الإسرائيليون أنهم لا يشعرون بالأمان بسبب المظاهرات المرتقبة بعد بداية العام الدراسي.

وقالت جامعة أمستردام الحرة للصحيفة إنها عززت الإجراءات الأمنية داخل الحرم وحوله دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن هذه الإجراءات.

أما جامعة أمستردام فتنوي إدخال رموز للوصول إلى بعض الأحداث التي سيحتاج الزوار إلى التسجيل للمشاركة فيها مسبقا.

وبدأ الطلاب الفلسطينيون منذ بداية مايو الماضي تنظيم مظاهرات احتجاج في الجامعات في مختلف أنحاء هولندا، مطالبين بوقف تعاونها مع الشركات الإسرائيلية.

وكانت هذه المظاهرات مصحوبة باشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن واعتقالات.

وقدرت جامعة أمستردام الخسائر التي تكبدتها بسبب المظاهرات آنذاك بنحو 1.5 مليون يورو.

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