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وزيرا خارجية إيران والأردن أكدا على استمرار المشاورات بين البلدين وأهميتها لمصالح البلدين والمنطقة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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