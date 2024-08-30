شاهد.. روسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة في دونستيك

العالم - خاص بالعالم

نيران ووعيد بالمزيد، وتقدم متبادل من القوات الروسية والأوكرانية، كل في أراضي الطرف المقابل، ولا أفق لنهاية الحرب المتواصلة بينهما منذ عامين ونيف.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها أحكمت السيطرة على مزيد من الأراضي بمقاطعة دونيتسك حيث سيطرت على بلدة كامشيفكا وعدد من البلدات الواقعة على محور باكروفسك الاستراتيجي. الدفاع الروسية قالت كذلك إن قواتها صدت عمليات شنتها وحدات تخريبية أوكرانية على عدة محاور في كورسك الروسية

أما وزارة الدفاع الأوكرانية فنشرت مقاطع لما قالت إنه استهداف طائرة مسيرة تابعة لها لمبنى تستخدمه القوات الروسية وسط تأكيد على تحقيق إنجازات مع الاعتراف بصعوبة الأوضاع.



وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي: "العملية الهجومية باتجاه كورسك مستمرة. قواتنا تقدمت يوم أمس لكيلومترين وسيطرت على خمسة كيلومترات مربعة من الأراضي. الوضع في الاتجاهات الأخرى مايزال صعبا ولكن تحت السيطرة".



هيئة الأركان الأوكرانية قالت إن أكثر من مئتين وخمسة عشر اشتباكا دار بين القوات الروسية والأوكرانية على مختلف جبهات القتال شرقي أوكرانيا. وأكدت الهيئة استمرار العمليات الهجومية للروس على خاركيف، حيث شبت النيران في عدة مبان. كما أسفرت الهجمات الروسية عن حرائق بعدة منشآت صناعية في سومي وسط دعوات من السلطات المحلية للسكان للبقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ مغلقة

وفيما يخص الخسائر الأوكرانية اعترفت كييف بتحطم مقاتلة أف ستة عشر أميركية الصنع وذلك بعد أسابيع فقط على وصول أول طائرة من هذا النوع إلى كييف

الرواية الأوكرانية بشأن الحادث تقول إن الاتصال فقد مع الطائرة، ليتضح لاحقا أنها تحطمت ما أسفر عن مقتل الطيار

من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي قوله إن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران روسية، مرجحا أن يكون الحادث ناجما عن خطأ من الطيار.

أما الرواية الروسية فتقول إن الطائرة سقطت بنيران منظومة باتريوت تابعة للقوات الأوكرانية بسبب سوء التنسيق بين وحدات القوات الأوكرانية.