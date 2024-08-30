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كتائب شهداء الاقصى: ايقاع قوة مشاة للاحتلال بكمين في جنين ادى الى مقتل واصابة افرادها

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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