ورطة الإحتلال بين قرار التجنيد وتمرّد الجنود..خلاف نتنياهو وغالانت حول الهدنة

العالم - بانوراما

وتحدث وزير الحرب يوآف غالانت عن حاجة الجيش إلى عشرة آلاف جندي إضافي، مشيرا الى إمكانية تجنيد 4800 من الحريديم وسط تقارير عن زيادة كبيرة في عدد الضباط الذين يطلبون التقاعد من الخدمة العسكرية.

هذا وكشفت القناة الثانية عشرة العبرية عن رفض خمسة عشر جنديا إسرائيليا من لواء المظليين العودة الى المشاركة في العدوان على غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما نقله موقع أكسيوس الأميركي عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن على تل أبيب أن تختار بين إبقاء سيطرتها على محور فيلادلفيا وبين استعادة الأسرى.



وأضاف الموقع نقلا عن غالانت أن التوصل الى اتفاق مع حماس قد يسمح بتحويل التركيز إلى تهديدات إقليمية أخرى، ويقلل من التوترات مع إيران وحزب الله.

وأشار أكسيوس الى ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو اصطدم ووزير حربه غالانت خلال اجتماع الكابينيت الخميس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

حيث تم التصديق خطة نتنياهو بإبقاء السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا.

ونقلت القناة الثانية عشرة عن غلانت قوله ساخرا إن نتنياهو يستطيع أن يتخذ كافة القرارات، ويمكنه أيضا أن يقرر قتل كل المختطفين.

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