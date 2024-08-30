زيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية بعد تحطم طائرة 'إف-16'

العالم - اوروبا

وجاء في مرسوم وقعه زيلينسكي اليوم الجمعة: "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلايا قد قالت إن المقاتلة من طراز "إف-16" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا أسقطها نظام صواريخ "باتريوت" المضاد للطائرات الذي بحوزة القوات الأوكرانية بسبب عدم التنسيق بين الوحدات، لكن القيادة العسكرية في البلاد ألقت اللوم كله على الطيار المتوفى وأنه "فقد السيطرة".

وأعلن مسؤول أمريكي اليوم الخميس، أن طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" تحطمت يوم الاثنين الماضي، بعد أسابيع فقط من وصول هذه الطائرة الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن القوات الجوية الأوكرانية فقدت طيارا مقاتلا كان يتدرب على قيادة مقاتلة "إف-16"، وأشارت الصحيفة إلى نعي مخصص للطيار أليكسي ميس، نشره ممثل مجلس مدينة لوتسك، حيث ولد الطيار.

وأشارت إلى أن أليكسي ميس هو أحد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على مقاتلات "إف-16" الغربية. وتم نشر صورة للطيار، على الأرجح في أثناء التدريب في الولايات المتحدة.