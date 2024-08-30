والد الشهيد أبو شجاع: سنواصل نهج أبو شجاع ولن نترك السلاح في مواجهة الاحتلال

العالم _ فلسطين

وأكد سامر جابر -والد الشهيد محمد جابر الملقب بـ "أبو شجاع"، أن أبو شجاع يعتبر أيقونة النضال وهو رمز من رموز الثورة الفلسطينية، "عاش اسيرا وجريحا ومطاردا وثم شهيدا والحمد لله الذي نال الشهادة بعد كل هذا النضال".

وأوضح والد الشهيد أبو شجاع أنهم لا يعزون أنفسهم بل "يهنؤوا أنفسهم والشعب الفلسطيني والأمة العربية"، وأيضا يهنؤوا "أهالي الضفة وغزة وفلسطيني الشتات بهذه الشهادة التي نالها هذا القائد الفلسطيني الكبير والبطل" في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني.

وأكد والد الشهيد أبو شجاع، ان ابنه عاش فترة 5 أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني وبعد ما خرج من السجن بفترة حوالي شهر أسس كتيبة طولكرم وبادر الى قيادة هذه الكتيبة والنضال في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وخاطب الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، قائلا: أقول للجميع أن لا تهنوا ولا تحزنوا، إذا ما استشهد أبو شجاع فسيأتي مئة أبو شجاع أخر، وأنه كان يوصي الجميع أنه لا يجب ترك السلاح وأننا سنبقى دائما على نهج الشهداء ولن نترك البارودة كما اوصانا بذلك أبو شجاع.

وتجدر الإشارة الى أن أبو شجاع -قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس- استشهد أمس الخميس برفقة 4 شهداء أخرين ينتمون الى هذه الكتيبة، خلال عملية عسكرية واسعة شنها كيان الاحتلال الصهيوني منذ يوم الأربعاء على مخيم نور شمس في الضفة الغربية.