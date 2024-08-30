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حماس: استهداف الاحتلال لقافلة مساعدات إنسانية في غزة هو جريمة حرب متكررة

حماس: استهداف الاحتلال لقافلة مساعدات إنسانية في غزة هو جريمة حرب متكررة
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة حماس أنّ استهداف الاحتلال لقافلة مساعدات إنسانية تتبع لإحدى المؤسسات الأميركية في غزّة هو جريمة حرب متكرّرة تمت بشكلٍ متعمد، بهدف دفع الهيئات الإنسانية إلى وقف أنشطتها الإغاثية لشعبنا، تطبيقًا لجريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال منذ 11 شهرًا.

وفي بيان لها أضافت أنّه "رغم تأكيد المؤسسة الإغاثية بأن الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال للقافلة هم من عمال الشركة التي تنقل المساعدات، إلا أن جيش الاحتلال الفاشي يُصر على الادعاء كذباً بأنهم كانوا مسلحين، وهو الادعاء الكاذب الذي يستخدمه دائماً في تبرير جرائمه المفضوحة بحق عمال الإغاثة والمؤسسات الإنسانية".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا الإجرام الصهيوني المتكرر والمتعمد بحق شعبنا وبحق المؤسسات الإغاثية، واتخاذ إجراءات عقابية تردع الكيان عن مواصلة جرائمه في غزة، كما نطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن التستر على جرائم الاحتلال، ومنها جريمة استهداف مؤسسة إغاثية أمريكية تعمل في #غزة.

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