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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

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