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عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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