الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
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إنفجار كبير قرب مستوطنة غوش عصيون شمال مدينة الخليل

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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