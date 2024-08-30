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إصابات في انفجار سيارة قرب مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" واستدعاء قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمكان

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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