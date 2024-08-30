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مصادر عبرية: إصابتان في انفجار مركبة بمحطة وقود في تجمع عتصيون شمال الخليل

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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