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مصادر عبرية: تم إطلاق النار على منفذ عملية عتصيون وإصابته بجروح خطيرة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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