الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: مسلح أطلق النار في منطقة كرمي تسور جنوب الخليل

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :