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مراسل العالم: شاهد عيان قريب من مستوطنة كرمي تسور يؤكد لي الان سماع أصوات اشتباكات عنيفة داخل المستوطنة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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