الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: سماع صوت انفجار جديد في مستوطنة كرمي تسور بالخليل

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :