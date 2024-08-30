الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 العبرية: "إصابة إسرائيليين اثنين في محاولة تسلل نحو مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل وتم تحييد المنفذ"

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :