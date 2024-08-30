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جيش الاحتلال: إصابة جنديين بجروح بعد أن أطلق مهاجم النار على مجموعة من الجنود هرعوا إلى مكان انفجار السيارة

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

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