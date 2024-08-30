الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال: إنفجار السيارة بغوش عتصيون كان لاستدراج قوات وعند وصولها أطلق مسلح النار عليها وأصاب 2

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :