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4 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا غربي مخيم النصيرات

الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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