امرأة تطعن خمسة أشخاص في حافلة بغرب ألمانيا

ووفقا للصحيفة "وقع الحادث في حوالي الساعة 19:40 (20:40 بتوقيت موسكو)، وأوضحت الشرطة أن الحافلة كانت في طريقها إلى زيغن لحضور المهرجان السنوي للمدينة، وكان على متنها 40 راكبا على الأقل وقت وقوع الجريمة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات وهناك ثلاثة أشخاص في حالة حرجة".

وأوضحت الصحيفة أن المرأة الألمانية المنفذة الهجوم والتي اعتقلت من قبل الشرطة تبلغ من العمر 32 عاما، ولا ترجح السلطات أن يكون الهجوم إرهابيا، حيث تشير إلى احتمالية كون المرأة مريضة عقليا وتحت تأثير المخدرات، ويجري استجواب الشهود، وتقديم المساعدة النفسية لركاب الحافلة.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في ألمانيا مؤخرا، ففي مساء يوم 23 أغسطس الجاري ذكرت الصحيفة أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا، عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.

وفي اليوم التالي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم زولينغن الدامي وقالت وكالة "رويترز" إن التنظيم نفذ الهجوم بسلاح أبيض.

وعلى خلفية الهجوم الإرهابي في زولينغن وافقت الحكومة الألمانية، على "حزمة جديدة من التدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإسلاميين الذين يحتمل أن يكونوا خطرين، فضلا عن تشديد قواعد حيازة الأسلحة وتخزينها وحملها".

وبحسب المكتب الجنائي الفيدرالي كان هناك 11 هجوما إرهابيا باستخدام السكاكين في ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية، خمسة منها ارتُكبت في شمال الراين وستفاليا.