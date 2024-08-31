بصواريخ فلق وكاتيوشا.."حزب الله" يدك مواقع وتجمعات جيش الاحتلال

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 30 أغسطس 2024، وفقا للآتي":

1- الساعة 14:37: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

2- الساعة 14:47: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:15: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:05: استهداف تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابات مؤكدة.‏

5- الساعة 17:45: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في جبل ‏نذر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- استهداف مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا وانتشار للجنود في محيطه بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو ليل أمس على القرى الجنوبية الآمنة».

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.