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مصادر فلسطينية:7شهداء بقصف مدفعي لجنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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