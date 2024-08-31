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مخطط الاحتلال في غزة والضفة ومواجهته بالمقاومة

مخطط الاحتلال في غزة والضفة ومواجهته بالمقاومة
السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ استمرار العدوان بوتيرة عالية في غزة والضفة بضوء أخضر أميركي وعجز العالم عن وقفه مع فشل التوصل إلى اتفاق في الدوحة حتى الآن؟

العالممع الحدث

ماذا يعني قرار المجلس الوزاري الأمني للاحتلال بالموافقة على إبقاء قواته في محوري فيلادلفيا ونتساريم وملاحقة مقاومي الضفة مع خلاف بين نتنياهو وغالانت حول هذه النقطة؟

هل العمليات العدوانية المتزايدة في غزة والضفة هي ترجمة للمخطط الصهيوني بالتهجير والتهويد وتوسيع الاستيطان بالقوة، وقائد سرايا القدس بالضفة يقول إن العدو سيرى ما سنفعله في الأيام المقبلة؟

علام تؤشر معالجة تراكمات الاحتلال بالمزيد من الاحتلال والحصار لا سيما في شمال الضفة بما يعنيه من تعميق أكبر لأزمات الكيان؟

وتستضيف هذه الحلقة بالاستوديو في بيروت الكاتب السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ومن الخليل الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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