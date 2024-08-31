العدوان على غزة يدخل يومه الـ 330..ونتنياهو لازال يعرقل مسار المفاوضات

العالم-فلسطين

وبعد 22 يوماً من التوغل ارتكب خلالها مجازر بحق المدنيين، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، من عدة مناطق في خانيونس. وكشف الأهالي عقب الانسحاب عن دمار هائل في مئات المباني السكنية والمنازل وبالطرقات والبنية التحتية جراء القصف وأعمال التجريف. كم عُثر على جثامين عدد من الشهداء المتحللة بشكل جزئي وأخرى نهشت الكلاب والقطط أجزاء منها.

وأثارت مسألة تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا، خلافا حادًا مع وزير الأمن يوآف غالانت وصل حد الصراخ خلال مناقشة صوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" مسألة بقاء الجيش في محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، إذ يدفع غالانت باتجاه التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أنه على إسرائيل أن تختار ما بين البقاء في المحور أو استعادة الأسرى والمحتجزين، فيما يصر نتنياهو على عرقلة التوصل إلى اتفاق.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 3 شهداء وأكثر من 20 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة جورت اللوت جنوبي مدينة خانيونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في منطقة قليبو شمالي قطاع غزة.

وأوقعت غارة جوية استهدفت منزلًا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 4 شهداء وجرحى.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال 3 شهداء بينهم طفل وامرأة في قصف منزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.