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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تقتحم منطقة جبل ابو رمان في الخليل

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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