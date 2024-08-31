الاحتلال قتل أكثر من 150 طفلا فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

العالم-فلسطين

وأضاف لازاريني، عبر منصة "إكس"، أن "أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تؤكد أن 150 طفلاً فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".

وذكر أن "الوكالة علقت خدماتها في العديد من مخيمات الضفة، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية"، مشدداً على أن "العملية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين شمال الضفة".

وبدعم أمريكي، يشن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل كيان الاحتلال العدوان على غزة متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.