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مصادر فلسطينية:اكثر من 20 شهيدا وعشرات الاصابات بغارات نفذتها قوات الاحتلال على مناطق متفرقة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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