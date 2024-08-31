إجرام الاحتلال المتزايد مرتبط بفشله الكبير في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار حمزة البشتاوي إلى أن المشهد الحالي مرتبط بحالة الفشل الكبرى لجيش الاحتلال في قطاع غزة حيث ما زالت عمليات المقاومة مستمرة على امتداد مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

وأشار إلى أن كل: الارتكابات الفظيعة والمجازر التي انتقلت من استهداف مدن ومخيمات القطاع إلى استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء.. كل هذا لم ينفع في وأد المقاومة والحد من عملها، ومازالت المقاومة صاعدة وفاعلة موجودة في الميدان على امتداد القطاع.

ولفت إلى أن الاحتلال أراد أن يستعرض قوته في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، ليقول بأن الخطر الأكبر والداهم على المشروع والكيان الصهيوني هو بعد أن لوحت قوى المقاومة بالعودة إلى العمليات الاستشهادية بعد تصاعد المجازر في قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال يريد الآن أن يستهدف المخيمات من خلال عمليات التدمير الممنهج، مبيناً: رأينا كيف تترافق دبابات دي9 مع القوات المقتحمة للمخيمات وذلك من أجل عملية تدمير البنى التحتية، ونقل نموذج التدمير الذي فعله بقطاع غزة إلى بعض مناطق ومخيمات الضفة الغربية.

وحذر البشتاوي: لكن هذا محفوف بمخاطر كبرى يدركها الاحتلال، لأن كل هذا الضغط سيولد حالات مقاومة أكثر، ليس فقط في شمال الضفة بل بجنوبها وتحديدا في الخليل و بيت لحم، وهذا قد يؤدي إلى تحرك بالوسط برام الله وسلفيت وأريحا.

وأشا إلى أن وجود قوات للاحتلال على محوري فيلادلفيا ونتساريم بشكل دائم سيعطي رجال المقاومة عمليات صيد مستمرة للجنود والآليات، مبينا أن نتنياهو يتحدث عن بقاء القوات في فيلادلفيا ونتساريم للمقايضة للحصول على أكبر عدد من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، ثم الدخول بمفاوضات طويلة الأمد بالمرحلة الثانية.

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