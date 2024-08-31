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حماس:عملية غوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور المزدوجة رسالة بان المقاومة الفلسطينية متواصلة مادام عدوان الاحتلال مستمرا

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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