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اعلام الاحتلال:مصادر في المؤسسة العسكرية والامنية تحذر من خطر واضح وفوري وتحديدا من الداخل

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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