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مصادر فلسطينية:مستوطنون يقتحمون (جورة الخيل) بالخليل ويدمرون خزانات المياه ويسرقون 300 رأس من الاغنام

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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