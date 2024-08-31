السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية:تحليق الطيران المروحي على ارتفاع منخفض لاخلاء اصابات بعد كمين استهدف جنود الاحتلال في جنين

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :