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مصادر فلسطينية:الاحتلال ينقل جنوده المصابين بكمين الدمج بمخيم جنين من حاجز الجلمة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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