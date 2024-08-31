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كتائب القسام : ماتم تنفيذه بحي الدمج رسالة للعدو بان العدوان على جنين ستكون له تبعات قاسية

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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