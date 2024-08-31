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كتائب القسام:تم اعادة توزيع الوحدات شمال الضفة بما يفشل العملية العسكرية

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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