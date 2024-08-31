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مصادر فلسطينية: اصابات نتيجة استهداف الاحتلال مواطنين بمنطقة ابو مصبح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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