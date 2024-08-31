جريمة في النصيرات.. 'اسرائيل' تستهدف منتشلي الجثامين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في النصيرات، ان الغارات الاسرائيلية الکثيفة علی مخيم النصيرات، خلال الليلة الماضية أدت الی استشهاد 20 فلسطيني جلهم من المدنيين.

وأکد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي رکز علی استهداف المدنيين في قصف مخيم النصيرات، فاستهدف منزل عائلة ابويوسف في غرب النصيرات بالمدفعية ما أدی الی استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين جلهم من النازحين.

وتابع مراسل العالم:بعد دقائق من القصف، تمکن عدد من المواطنين الی الوصول الی منزل ابويوسف لانتشال جثامين الشهداء واذا بقذيفة اخری تباغتهم وتخلف 9 شهداء وعدة جرحی.

وأشار مراسل العالم الی استشهاد 4 مواطنين باستهداف منزل لعائلة حمد في مخيم واحد في النصيرات واستشهاد 4 شهداء آخرين باستهداف منزل لعائلة صقوت في منطقة الحسينة في شمال النصيرات واستشهاد 3 مواطنين في استهداف منزل عائلة الشطري وسط مخيم النصيرات.